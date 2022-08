Blaulicht in Wülfrath : Kellerbrand an der Mettmanner Straße beschäftigt über Stunden die Feuerwehr

Die Mettmanner Straße in Wülfrath war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Foto: Feuerwehr Wülfrath

Mehr als vier Stunden lang dauerte am Montag ein Brandeinsatz der Feuerwehr Wülfrath. In einem leeren Gebäude an der Mettmanner Straße war es zu einem ausgedehnten Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Es steig jedoch dichter Rauch auf.

Ein großer Kellerbrand hielt am Montag die Feuerwehr Wülfrath in Atem. In einem unbewohnten Gebäude an der Mettmanner Straße brannte ein etwa 90 Quadratmeter großes Kellergeschoss. Menschen kamen durch das Feuer nicht zu schaden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden hinein.

Kurz nach 14 Uhr gingen in der Feuerwache die ersten Alarmrufe ein. Es hieß, an der Mettmanner Straße gebe es eine unklare Rauchentwicklung. Als die ersten Retter vor Ort eintrafen, sahen sie, dass es einen sehr ausgedehnten Kellerbrand in dem Gebäude gab. In einem etwa 90 Quadratmeter großen Kellergeschoss brannten diverse Gegenstände und Mobiliar, wodurch es zu einer entsprechend starken Rauchentwicklung im Bereich der Mettmanner Straße kam.

Zunächst kontrollierten zwei Trupps unter Atemschutzgeräten, ob sich Personen in dem Gebäude aufhielten. Das war laut Mitteilung der Feuerwehr nicht der Fall. Den Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle.