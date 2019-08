Prozess am Wuppertaler Landgericht : Keller diente als Lager für Marihuanna

Wülfrath Sieben Angeklagte, darunter ein Wülfrather, müssen sich derzeit vor dem Landgericht verantworten.

Wurde das überwiegend in den Niederlanden beschaffte Marihuana anfangs noch in dessen Keller gelagert, kam man schnell überein, dass ein in der Wilhelmstraße in Wülfrath wohnender Cousin den Job als „Bunkerhalter“ übernehmen solle. Fortan wurde das Marihuana in dessen Kellerräumen aufbewahrt und von dort aus in großen Mengen und auch abgepackt in Tütchen an Abnehmer und Konsumenten verkauft. Zur Optimierung der Geschäfte und zur Maximierung der Gewinne sollen sich der Dreiergruppe spätestens ab Mai 2018 zwei Mitangeklagte aus Velbert angeschlossen haben. Die Männer sollen sich aus einem Rockerclub gekannt haben, dem sie angehört haben sollen. Später sollen noch ein weiterer Velberter und dessen Vater dazugestoßen sein, die nun ebenfalls auf der Anklagebank sitzen.