Nur kleine Feste feiern : Keine Großveranstaltungen bis 31. August

Wülfrath Der Festival-Sommer fällt ins Wasser. Allerdings leidet Wülfrath nicht so schlimm wie Nachbarstädte.

Das heißt also, dass bekannte Ereignisse wie „Rock am Ring“ ins Wasser fallen. Wülfrath hat diesbezüglich Glück im Unglück, das renommierte und beliebte Konzertereignis namens „Würg im Park“ findet im zwei-Jahres-Turnus statt „und ging 2019 über die Bühne“, wie Matthias Freund aus dem Würg-Vorstand mitteilt. „Das nächste Event ist also erst 2021 geplant.“