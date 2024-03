Einzelhandel in Wülfrath Wülfrath pro sagt verkaufsoffenen Sonntag ab

(RP/am) Es ist traditionell der Auftakt für die wenigen verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt. Doch in diesem Jahr fällt er aus: Die Interessensgemeinschaft Wülfrath pro teilt mit, dass es in diesem Jahr zur Auto- und Motorradschau am 5. Mai keinen verkaufsoffenen Sonntag geben wird. Wülfrath pro plant auch keine andere Aktion an dem Tag, wie der Vorstand ergänzt.