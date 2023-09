Freizeit in Wülfrath Kein Sozialtarif für die Wasserwelt

Wülfrath · Die Stadt will zum 1. Oktober die Preise in der Wasserwelt anheben. Was der Grund ist und warum die Linke einen ergänzenden Vorschlag dazu hatte.

15.09.2023, 18:00 Uhr

Für das Schwimmen in der Wasserwelt müssen Besucher ab Oktober mehr zahlen. Foto: Anna Mazzalupi

Von Anna Mazzalupi

Die Eintrittsgelder für die Wasserwelt müssen aufgrund der gestiegenen Betriebskosten erhöht werden. Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport stimmte bereits dem Verwaltungsvorschlag zu, wonach Erwachsene ab dem 1. Oktober pro Karte 5 Euro und Kinder- und Jugendliche 2,50 Euro (wir berichteten). Der jährliche Mehrertrag liegt dadurch bei rund 6500 Euro.