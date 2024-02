Einzelhandel in Wülfrath Kaufland hat Mietvertrag für Real-Markt unterschrieben

Insgesamt konnten 18 der 63 Real-Märte gerettet werden, nachdem der Warenriese Ende September 2023 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt hatte. An die Rewe Group sollen 13 Filialen gehen, einen Markt übernimmt Edeka und Kaufland hat sich drei Geschäfte gesichert. Für die übrigen 45 Filialen, darunter die Standorte in Heiligenhaus sowie in Wuppertal, ist allerdings am 31. März 2024 Schluss. Dieses Mal dann aber wirklich.