Tiere in Wülfrath Katze in Transportbox an Glascontainer ausgesetzt

Viele Tierfreunde zeigten sich bestürzt über den Vorfall und äußerten ihr Unverständnis dafür, ein Tier einfach so abzustellen. Nun ermittelt auch die Polizei und bittet möglich Zeugen, sich zu melden. Das war genau geschehen: Bereits am 28. Dezember 2023 wurde die Katze in der Transportbox gefunden. Gegen 19.30 Uhr meldete sich ein Anwohner des Hohlwegs bei der Polizei, weil er an einem Altglas-Container in einer Sackgasse nahe der Tillmannsdorfer Straße einen außergewöhnlichen Fund machte: Direkt neben dem Container war eine kleine Tier-Transport-Box abgestellt, in dem eine Katze eingesperrt war.