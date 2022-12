Kultur in Wülfrath Kathedrale startet endlich wieder durch

„Wir sind so häufig von unserem Stammpublikum angesprochen worden, wann es denn in unserem Haus wieder mit Kulturveranstaltungen losgehen wird“, erzählt Kicinski. Das war Motivation für den Neustart-Versuch. Um das Programm zuverlässig laufen lassen zu können, wird nicht die volle Kapazität von bis zu 24 Terminen genutzt, sondern auf die warme Jahreshälfte gesetzt, vom 2. April bis zum 1. Oktober 2023. Denn da sei auch die Ansteckungsgefahr am geringsten, wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hätte. „Das Jahresprogramm wäre schöner für uns“, räumt der Organisator ein, „denn in Vergangenheit wurden die Angebote in der kalten Jahreszeit mehr genutzt.“ Aber die Gesundheit der Gäste liege dem Team sehr am Herzen, sodass kein Risiko eingegangen werden soll.