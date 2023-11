Straßen in Wülfrath Sanierungsmaßnahmen auf der Kastanienallee

Die Straßen in Wülfrath sind in einem schlechten Zustand. Die Stadt beginnt nun damit, mehr als 15 Schadstellen auf der Kastanienallee zu reparieren, um die Straße wieder sicher befahrbar zu machen. Die Arbeiten beginnen laut Plan am Montag, 6. November. Die Verwaltung Stadt rechnet mit zwei Wochen Bauzeit, die sich bei ungünstiger Witterung jedoch auch verlängern kann.