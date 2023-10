Kult in Wülfrath So war das Kartoffelfest 2023

Mit Regenjacke gekleidet und einem kühlen Blonden vor sich, stehen Bernhard (61), Ehefrau Claudia (56) und Freund Gregor am frühen Freitagabend an einem Stehtisch nahe der Bühne, unterhalten sich, haben ein Lächeln auf den Lippen. Immer wieder heben die drei die Hand zum Gruß, umarmen alte Freunde, verfallen in kleine Gespräche. Anjanette (56) läuft vorbei, gesellt sich zu den Freunden, die sich herzlich begrüßen.