Partymeile Innenstadt Ein bisschen Karibik darf in Wülfrath nicht fehlen

Besucherin Anna Waznicki war Teil einer Gruppe, die den Abend in vollsten Zügen genoss. Besonders wichtig an der Veranstaltung ist für sie die soziale Komponente: „Wir sind allesamt Wülfrather und einfach froh darüber, dass endlich mal was in der Stadt los ist. In so einer kleinen Stadt kennt man sich untereinander, aber es braucht darüber hinaus auch Treffpunkte in der Stadt, um sich auszutauschen. Deswegen finde ich das immer besonders toll, dass sich die Veranstalter so ins Zeug legen, mit der ganzen Deko, der Planung und allem, was dazu gehört. Außerdem darf eine bisschen Karibik in Wülfrath nicht fehlen!“