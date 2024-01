Unterstützung in Wülfrath Kardelen Frauengruppe spendet 150 Euro an Tafel

Für die Tafel kommen die 150 Euro als Unterstützung gerade zur rechten Zeit. Denn im Februar soll in den Tafelräumen im unteren Bereich der Kulturkirche an der Tiegenhöfer Straße die alte gegen eine neue Küche ersetzt werden. Dort wird das Essen für dem Mittagstisch aufbereitet. Bevor es soweit ist, muss unter anderem noch gestrichen werden. Das Geld soll also in Farbe umgesetzt werden. Ihre Männer würden gerne beim Streichen helfen, so das Angebot der Kardelen-Frauen.