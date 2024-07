Gewinnen und Gutes tun Kanzlei verlost und spendet zum Jubiläum

Die Rechtsanwaltskanzlei Matzkeit feiert in diesem August ihr 25-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Gewinnen und bestimmen“ veranstaltet die Kanzlei deshalb ein Gewinnspiel, bei dem nicht nur die Teilnehmer Geld gewinnen. Sie können auch bestimmen, an welche gemeinnützige Organisation in Wülfrath die Kanzlei die gleiche Gewinnsumme spendet. „Insgesamt werden wir so 1000 Euro verlosen“, so die Kanzlei. Die Teilnahme ist noch bis zum 31. Juli, 18 Uhr, möglich, indem der ausgefüllte Teilnahmeschein am Kirchplatz 6 abgegeben wurde. Infos unter https://matzkeit.de/25-jahre-jubilaeum/. Die Gewinner werden auf dem Feierabendmarkt am 9. August bekannt gegeben.