Mitsprache in Wülfrath Jetzt haben die Senioren die Wahl

Für die Neugründung der Seniorenvertretung wurde durch den Rat der Stadt Wülfrath die Wahl in der Form einer reinen Briefwahl verabschiedet. Wahltag ist der 26. Februar. „Alle Wahlberechtigten werden also in Kürze die entsprechenden Unterlagen in der Post haben“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Die Unterlagen für die Briefwahl werden zurzeit vorbereitet.