Mitbestimmen in Wülfrath Kandidaten für Seniorenrat stellen sich vor

Die Seniorenvertretung ist ein parteipolitisch unabhängiges und konfessionsloses Gremium, das Interessen der älteren Bevölkerung besonders im Blick hat und diese in gemeinsamer Abstimmung in den politischen Raum tragen will. Sie bietet Hilfestellung in sozialen Fragen, bietet Unterstützung bei neuen Projekten und bringt die Umsetzung, beispielsweise von baulichen Maßnahmen zugunsten der älteren Bevölkerung, auf den Weg. Die Seniorenvertretung hat ein offenes Ohr und bildet ein Sprachrohr für die älteren Mitbürger in der Stadt.