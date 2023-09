Gaudi in Wülfrath Premiere im Doppelpack für Kalkstädter

Als Teilnehmer waren sie bereits dabei. Zuletzt konnte das Orchester der Kalkstädter bei der Meisterschaft 2019 in Osnabrück beachtliche Erfolge verbuchen und sich den 3. Platz in der 1. Liga der Querflötenorchester sichern. Ähnlich wie im Fußball gibt es auch bei den Musikmeisterschaften je nach Schwierigkeitsgrad eine 1. und 2. Liga. Für das Jahr 2025 streben die Kalkstädter erneut die Teilnahme in der ersten Liga an.