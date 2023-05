Traditionsveranstaltung in Wülfrath Kalkstädter begrüßen musikalisch den Wonnemonat Mai

Der Innenhof des idyllisch gelegenen Fachwerkhauses an der Flandersbacher Straße platzte am 1. Mai aus allen Nähten. Zahlreiche Besucher waren zum traditionellen Maikonzert der Kalkstädter gekommen, füllten schnell Bänke und Tische im sonnigen Hof. Frank Külchen kommt schon viele Jahre, um Geselligkeit und die schöne Musik zu genießen. Anne Imbusch gefällt die angekündigte Mischung verschiedener Musikgenres – in diesem Jahr freut sie sich besonders auf das 80er-Jahre-Medley, darunter „Der Sternenhimmel“ von Hubert Kah und der Song „1000 und 1 Nacht, Tausend Mal“ von der Klaus-Lage-Band.