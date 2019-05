Wülfrath : „Kalkstädter“ laufen zu Hochform auf

WÜLFRATH Die Musiker präsentieren jetzt eines ihrer Stücke für die Deutsche Meisterschaft.

Wie in den Vorjahren fand das Konzert bei den Wülfrathern großen Anklang, zumal sich die „Kalkstädter“ mit dem Mettmanner Stadtorchester einen Gast eingeladen hatten, der im zweiten Teil des Konzertes einige musikalische Glanzpunkte setzte. Die Besucher kamen also in den Genuss, gleich zwei Orchester zu hören, die über die Region hinaus einen guten Ruf besitzen.

Die Besucher fanden es schön, bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und einem Bierchen der Musik zu lauschen und in den Pausen miteinander zu reden. „Das ist bei dem netten Ambiente hier im Innenhof und der angenehmen Atmosphäre einfach ein Erlebnis“, lobte Bürgermeisterin Claudia Panke. Souverän führte Moderatorin Nicole Nöske durch das Programm und hatte zu einigen Musikstücken nette Anekdoten zu berichten. Die „Kalkstädter“ zeigten eine breite Palette ihres musikalischen Programms und unterstrichen mit dieser Vielfalt, dass sie sich zu Recht für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert haben, die Ende Mai/Anfang Juni in Osnabrück läuft. Die Besucher des Mai-Konzertes bekamen eines der beiden Stücke präsentiert, das dort von den „Kalkstädtern“ aufgeführt wird: Das Lied „Wedding Day“ schildert musikalisch den Ablauf eines Hochzeitstages in all seinen Facetten.