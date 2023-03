Leben in Wülfrath Die Kalkstädter richten Musik-Wettbewerb aus

Der 1. Mai ist für die Kalkstädter ein festgesetzter Termin und sozusagen die inoffizielle Saisoneröffnung für die Musiker. Denn wenn das Orchester am 1. Mai um 11 Uhr zu seinem traditionellen Konzert an seinem idyllisch gelegenen Vereinsheim an der Flandersbacher Straße einlädt, kommen die Gäste zahlreich. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den ersten Höhepunkt in diesem Jahr.