Wülfrather Karnevalsverein : Kalkstadt-Narren suchen neue Prinzen

Die Kalkstadt Narren halten in Wülfrath den Karneval lebendig. Nicht nur die beiden Tanzgarden sind während der jecken Session gern gesehene Gäste bei Karnevalsveranstaltungen, auch das vereinseigene Kinderprinzenpaar vertritt die Kalkstadt seit Jahrzehnten gebührend. Bisher hat es dem Verein an närrischem Nachwuchs nicht gemangelt.

„24 Kinderprinzenpaare habe ich in meiner Zeit als Prinzenpaarmutter bereits begleitet“, erinnert sich Gisela Peters. Nun blickt die engagierte Wülfratherin jedoch mit Sorge in die Zukunft. „Noch haben wir für die Session 2019/20 kein Kinderprinzenpaar gefunden. Und die Zeit drängt!“ Schon längst hätten die Orden für die kommenden Hoheiten bestellt werden müssen.

Bewerbung Interesse an einem Amt als Kinderprinzenpaar? Für Rückfragen steht Gisela Peters telefonisch unter 0173 3744581 oder per E-Mail unter giselapeters1@gmx.net zur Verfügung.

An Spaß hat es dem Jugendpaar allerdings nicht gemangelt. „Ganz im Gegenteil. Die Session war großartig. Wir haben viele tolle Momente gemeinsam erlebt“, erinnert sich Robin Wollmann, der mittlerweile sogar in der vereinseigenen Tanzgarde mitmacht. Dass dieser Spaß am Karneval auch durch kommende Kinderprinzenpaare gesichert werden soll, das ist ein großer Wunsch der beiden jungen Menschen, die sich mit aller Kraft für die Suche nach würdigen Nachfolgern einsetzen.