Die fünfte Jahreszeit in Wülfrath : Kalkstadt Narren freuen sich auf kommende Session

Wülfrath Die Kalkstadt Narren sind Optimisten. Obwohl der Bundesgesundheitsminister anlässlich der Corona-Pandemie gerade erklärte, er könne sich in der kommenden Session keinen typischen Karneval verstellen, würden die Kalkstädter unter dem Motto „Trotz Corona und Radau rufen wir ‚Helau!‘“ feiern wollen.

„Wir fahren ja im Moment alle ‚auf Sicht‘. Wir wissen nicht, ob und welche Veranstaltungen im Winter überhaupt stattfinden dürfen“, eröffnete Roger Szielenkewitz in Bezug auf die Corona-Krise. Der Bundesgesundheitsminister hatte zuletzt Überlegungen geäußert, den kompletten Karneval in Deutschland in der Session 2020/21 abzusagen. „Ich kann mir Karneval mitten in der Pandemie nicht vorstellen“, sagte der Gesundheitsminister. Das würde viele kleinere Vereine in existenzielle Not bringen, noch ist aber nichts offiziell entschieden.