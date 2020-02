Zukunft des Museums für 400 Millionen Jahre Erdgeschichte in Wülfrath : Kalk-Pensionäre stärken den Zeittunnel

Zukunft des Museums für 400 Millionen Jahre Erdgeschichte in Wülfrath

Wülfrath Mitglieder erörterten Projekte zur Nachhaltigkeit bei Lhoist und Neues beim erdgeschichtlichen Museum.

Er sprach über die geplante Renovierung des Zeittunnels, des alten Abbautunnels des Kalksteinbruchs Bochumer Bruch, in dem jetzt 400 Millionen Jahre Erdgeschichte dargestellt werden. „Im Dezember 2018 hatte sich der Rat mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Trägerschaft und damit die teilweise Finanzierung des Zeittunnels zum 31. Dezember 2020 auslaufen zu lassen“, erinnerte er an jüngste Entschlüsse der Politik. Der Förderverein begab sich daraufhin auf die Suche nach Alternativen. Eine Idee ist, eine Genossenschaft zu gründen, die den Zeittunnel weiterhin betreibt.

Laut Becker laufen aktuelle Gespräche mit einem Genossenschaftsverband. Er gibt zu bedenken, dass es „sportlich und holprig“ klinge, aber die Beteiligten wollen die Renovierungsarbeiten Anfang April beginnen lassen. „Mitte März wollen wir gründen“, um einen Monat später „durchstarten“ zu können. Ginge es nach ihm und den Mitstreitern, wäre das Projekt weiter, aber die Mühlen der Bürokratie mahlen bekanntermaßen gründlich – also langsam. Becker appellierte an die Anwesenden, dass dringend weitere Ehrenamtler zur Unterstützung bei der Arbeit am Zeittunnel benötigt werden.