Erinnerungen in Wülfrath Kalender „Wülfrath Anno Dazumal“ ab jetzt erhältlich

„Der Aufwand wurde, uns zur Freude, auch immer mit einem Ausverkauf der Kalender belohnt“, betont Jürgen Ahrweiler von der Förderungsgemeinschaft. Und so hoffen die Verantwortlichen auch dieses Mal auf einen Ausverkauf. In diesem Jahr gibt es 400 Exemplare des Kalenders. Interessierte sollten also nicht zu lange warten, um sich ihr persönliches Exemplar zu sichern.