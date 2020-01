Kunst und Kultur in Wülfrath : „In Wülfrath hat alles angefangen“

Wülfrath Mit neuem Konzept feiert der Wülfrather Poetry-Slammer jetzt in seiner alten Heimat Premiere und freut sich auf weitere Auftritte.

Heimat „Wülfrath ist meine Heimat, ich bin immer noch sehr oft privat hier.“ Die „Kalender-Show“ findet Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, im WüRG-Haus statt. Der nächste Peotry Slam am Hammerstein findet am 16. Mai statt.

Person Mit 18 Jahren entdeckte Jan Schmidt den Poetry Slam für sich. Während seines Studium in Siegen begann seine Karriere als Slammer, 2014 initiierte er in Wülfrath einen eigenen Slam. Schmidt studiert und lebt in Bochum.

Was ist so großartig am Poetry-Slammen?

SCHMIDT Es ist schwer zu beschrieben wie die Stimmung bei klassischen Poetry Slams ist, es ist viel direkter und intimer. Man hat das Gefühl, es findet eine direkte Interaktion mit dem Publikum statt, statt eine indirekte, wie das bei Solo-Auftritten oder Kabarett-Abenden ist. Dazu ist das Format prädestiniert für Überraschungen, man darf ja alles machen, solange es den üblichen Regeln folgt. Hier kann man bis zum Bauchmuskelkater lachen, der nächste Text ist bitterernst, vielleicht lyrisch, der nächste politisch. Es ist für alle was dabei und man weiß nie was passiert. Wo kriegt man denn noch solch eine Diversität? Das ist einfach jedes Mal aufs neue spannend.

SCHMIDT Ich bin jetzt 26 Jahre alt und slamme seit 2011. Das ist eine ganze Weile, trotzdem wird es nicht fad. Aus künstlerischer Sicht liegt der Reiz darin, dass jeder Text jedes mal anders funktioniert. Nur weil ein Text zum Beispiel in Köln komplett abschmiert, kann er am nächsten Tag in Frankfurt alles abreißen. Es ist eine Wundertüte. Man muss jedes Mal alles geben, um den Leuten die best mögliche Show zu bieten.