Fotos aus drei Jahrzehnten : Wülfrath-Kalender ist ab sofort im Handel

Wülfrath Bilder der 50er, 60er und 70er Jahre schmücken die Kalenderblätter im Jahr 2021. Der Verkaufspreis des Kalenders liegt erneut bei 8 Euro.

(RP/von) Vieles ist in Zeiten der Pandemie ungewiss. Aber eines hat Bestand: Auch in diesem Jahr wird die Förderungsgemeinschaft St. Georg ihren Kalender „Wülfrath Anno Dazumal“ für 2021 herausbringen, wie Jürgen Ahrweiler jetzt mitteilt.

Ein Bild in den 50er Jahren zeigt eine Gruppenaufnahme bei einen Sonnenwend-Feier der CVJM. Ein weiteres Bild zeigt in 1961 einen Fahr-Engpass in der Wilhelmstraße im Bereich der Altstadt. Auch der Wohnausbau in Rohdenhaus von 1950 findet hier seinen Platz. Der Verkauf ist gestartet. Der Kaufpreis pro Kalender liegt erneut bei acht Euro.