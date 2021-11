Bilder zur Stadtgeschichte : Wülfrath-Kalender 2022 ist bald ausverkauft

Wülfrath Vieles ist in Zeiten der Pandemie ungewiss. Aber eines hat Bestand: Auch in diesem Jahr hat die Förderungsgemeinschaft St. Georg ihren Kalender „Wülfrath Anno Dazumal“ für 2022 herausgegeben.

(RP) Wie die Förderungsgemeinschaft St. Georg berichtet, sind bereits 320 von 450 Kalendern „Wülfrath Anno Dazumal“ verkauft worden. Das Titelbild zeigt den Bahnhof in den 60er Jahren mit einer Lok im Vordergrund. Zum 130-jährigen Bestehen des Turnerbundes Wülfrath gibt es im Kalender auch eine Gruppenaufnahme der Turnabteilung aus dem Jahre 1958. Um 1980 führt Gisela Höger mit Akkordeon eine Polonaise beim Sommerfest im August-von-der-Twer-Haus an. In der Form einer Rosette sind Bilder zum 120-jährigen Bestehen des Wülfrather Stadtparks zu erkennen. Bilder vom Aufstieg des 1. FC Wülfrath 1990 in die Verbandsliga oder dem Brunnenfest im Jahr 1979 sind weitere Kalendermotive. Letzte Kalender gibt es noch zum Preis von acht Euro inklusive einer Papiertragetasche bei Schlüter’s Genießertreff, Wilhelmstraße 131 a, in der Buchhandlung Rüger, Wilhelmstraße 136, in der Gaststätte „Zum alten Rathaus“, Wilhelmstraße 161 und bei der Awo an der Schulstraße. Der Erlös kommt der Jugendarbeit (insbesondere der Pfadfinderschaft St. Georg) in Wülfrath zugute, informiert Jürgen Ahrweiler von der Förderungsgemeinschaft.