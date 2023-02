Politik in Wülfrath Kämmerer Paul-Georg Fritz wurde vom Rat abgewählt

Zur Erinnerung: Fritz soll sich an zwei Tagen bei der Stadt Wülfrath krankgemeldet haben, an diesen Tagen allerdings in seiner Heimatstadt Wesel als Kommunalpolitiker an Ausschusssitzungen teilgenommen haben. Dadurch sei das Vertrauensverhältnis erschüttert, so die Ratsmitglieder. Nur zwei Jahre bekleidete Fritz das hohe Amt in der Kalkstadt. Die Stadt muss die Stelle nun neu ausschreiben. Auch darüber stimmten die Ratsmitglieder ab. Außerdem ist die Abberufung für die Stadt nicht gerade günstig. Sie muss für Fritz eine Einmalrückstellung in Höhe von rund 650.000 Euro bilden. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Ausgabe am Freitag.