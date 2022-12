Comedy in Wülfrath René Steinberg spielt im WIR-Haus

Kurz vor Weihnachten fehlt noch ein Geschenk? Dann ist das vielleicht genau das, was noch fehlt: Denn das neue Kulturjahr 2023 fängt im WIR-Haus mit Star-Besetzung gut an. Für die Reihe „Kultur am Montag“ konnte das Team den Kabarettisten und Comedian René Steinberg gewinnen. Karten für den Auftritt am 9. Januar 2023 eignen sich als Weihnachtsgeschenk – für die Liebsten oder auch, um sich selbst eine Freude zu machen. Der Vorverkauf für den Termin läuft bereits.