Kultur in Wülfrath „Die Scheibenwischer“ brauchen einen „Tapetenwechsel“

Mehr wird zum Programm allerdings noch nicht verraten. Dafür aber natürlich Details zum Premierentermin: Uraufführung von „Tapetenwechsel“ ist am 19. April, 20 Uhr im Gemeindehaus Am Pütt. Wer an dem Tag nicht kann, muss aber nicht traurig sein, denn „Die Scheibenwischer“ werden das Stück noch ein weiteres Mal aufführen, und zwar am 13. Mai. Dann findet allerdings wortwörtlich ein Tapetenwechsel statt, denn die zweite Aufführung erfolgt im Rahmen den der Reihe „Kultur am Montag“ im WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189, ebenfalls um 20 Uhr. Dort haben sie auch bereits 2023 aufgespielt – vor ausverkauftem Haus.