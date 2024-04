Lachend in den Mai in Wülfrath Martin Zingsheim gastiert beim Awo-Kulturbistro

(am) Es war eine Idee, die im vergangenen Jahr Premiere feierte und aufgrund des großen Erfolges nun zum zweiten Mal angeboten wird: Während andere traditionell in dem Mai tanzen und so den Wonnemonat begrüßen, wird beim Awo-Kulturbistro in den Mai gelacht. Denn am 30. April gibt es Kabarett im großen Saal der Awo an der Schulstraße 13.