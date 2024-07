Eine ganz neue Perspektive in Wülfrath Mutmachende Kunst „noch immer mit links“

Eine ganz besondere Ausstellung eröffnete der Leiter des Wülfrather Kulturbüros, Lars Mader, in dieser Woche in der Rathausgalerie: „Noch immer mit links“ – so der vielsagende Titel. Was sich dahinter verbirgt, erklärte der neue Kulturmotor der Stadt in seiner Eröffnungsansprache: Die Künstlerin Jutta Bassing ist eine höchst bemerkenswerte Frau, die nach einem schweren Schlaganfall, den sie 1997 erlitt, nicht aufgab. Sie musste als Rechtshänderin nach links umschulen und gestaltete ihr Leben von da an mit „links“.