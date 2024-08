Wülfrath Junge bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Lindenstraße in Richtung Düsseler Straße, woraufhin der Junge mit dem rechten Außenspiegel des Wagens zusammenstieß und zu Boden fiel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Neunjährige so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste.