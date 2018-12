Wüflratg: Junge Musiker entführen ihr Publikum mit Reggae nach Jamaica

Wülfrath Beim Konzert von Chris Toppa und Tape Side B herrschte eine ganz eigene Stimmung. Chris Toppa ist gerade mal 27 Jahre alt und kann doch grooven wie ein Alter.

Draußen ist es kalt, es regnet, es ist uselig, nur wenige stehen am Bierstand und wärmen sich die Hände am Heizpilz, die meisten feiern drinnen, stehen dicht gedrängt und doch reicht der Platz, um beseelt vor sich hin zu grooven oder den Kopf mit den Rastazöpfen chillig hin und her zu wippen. Christian Hankammer alias Chris Toppa & Tape Side B, das sind vier junge Musiker, die den klassischen Raggaesound beherrschen- und diesen mit viel Spielfreude transportieren.

Chris Toppa ist gerade 27 Jahre und feiert gerade dennoch mit seinen Jungs bereits zehnjähriges Bühnenjubiläum. „Fly away“, ein alter Klassiker der Band, ist den meisten Besuchern bekannt, sie sind textsicher, kennen den Beat. Es ist heiß, stickig, nebelig, natürlich erinnert die Musik an Gentleman oder Culcha Candela, aber gerade weil sie nicht ausschließlich den Reggaegesetzen folgt, wie etwa der Basslauf als Gegenspiel zu den offbeats, klingt sie teils poppig, teils nach mehr power, Sprechgesang erinnert an die Raggavariante.

Für den Verein WüRG geht mit diesem Konzert ein erfolgreiches Jahr zu Ende, ein Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen, das mit einem großen Open Air-Festival am Zeittunnel gebühren gefeiert wurde. „Unsere Mitgliederzahlen sind stabil, unsere Konzerte waren super besucht unsere offenen Bühnen sind super angekommen, die Musiker lieben unsere Workshops und wir haben hier in Wülfrath ja auch das erste Mal an der Nachtfrequenz teilgenommen“, fasst Marc Tuschy vom Vereinsvorstand zusammen „und wir freuen uns riesig auf das nächste Jahr. Neben musikalischen Veranstaltungen kommt noch andere Kultur hinzu, unter anderem Poetry Slam. Bislang wurden diese Contests regelmäßig in Evis Bistro ausgetragen. Aber da dies leider schließt, werden wir das Erbe gerne fortführen.“