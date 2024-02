Kunst in Wülfrath Junge Kunst wird einen Tag ausgestellt

Zum Abschluss des zweiten Projektes lädt das Jugendamt zur großen Vernissage ins Rathaus ein. Am kommenden Freitag, 23. Februar, werden alle Werke, die rund um die Kinderrechte im vergangenen Jahr entstanden sind, ausgestellt. Neben dem neuen Kinderrechte-Film, einem Kinderrechte-Podcast und „Wortwolken“, erhalten mit der Ausstellung wieder junge Kunstschaffende die Gelegenheit, ihre Werke zu zeigen, erklärt die Stadt. Dazu wird von 16 bis 19 Uhr das Rathaus für einen Tag zum Museum für junge Kunst. Da die Schau in enger Verbindung mit dem Programm steht, werden die Kunstwerke exklusiv nur am 23. Februar gezeigt. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.