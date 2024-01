Ausstellung in Wülfrath Eine Bühne für die junge Kunst

Zum Abschluss des Projektes „Respekt?! Du mich auch!?“ ruft die Abteilung Kinder- und Jugendförderung junge Künstlerinnen und Künstler auf, Werke zum Thema „Respekt?“ in einer Vernissage am Freitag, 23. Februar, im Wülfrather Rathaus, Am Rathaus 1, auszustellen. Von 16 bis 19 Uhr läuft die Eröffnung der Ausstellung.