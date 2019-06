Samstagsatelier in Wülfrath : Junge Künstler begeistern mit vielfältigen Talenten

Samstagsatelier in Wülfrath

Wülfrath Das 10. Mal Samstagsatelier wurde mit einer Ausstellung beendet. Acht Schüler wurden geehrt.

Joachim Busch waren als Schulleiter Freude und Stolz anzumerken, als er diese unglaublich vielfältige und künstlerisch wertvolle Schau am Samstag eröffnet hat. Seine Schule wird mit diesem acht mal im Jahr stattfindenden Atelier neben dem Förderverein der Schule sogar vom Kultusministerium gefördert. Den Kunstlehrern der Schule stehen dadurch zwei professionelle Künstler zur Seite. Sie arbeiten mit den Kindern in verschiedenen Workshops und geben so zur Vielschichtigkeit der Werke Anstoß.