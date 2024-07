Führungswechsel in Wülfrath Eine neue Frau an der CDU-Spitze

Da Effert aus persönlichen Gründen zurücktrat und nicht wieder kandidierte, musste sich die Partei bei der Versammlung im Saal des WIR-Hauses neu aufstellen. An der Spitze ist nun Julia Reuter. Ihre Stellvertreter sind Elke Platzhoff und Andreas Seidler. Die Finanzen verantwortet weiterhin Wolfgang Riedel und die Geschäftsführung liegt jetzt in den Händen von Stephan Hölterscheidt. In den Beisitz wurden Fabian Bleeker, Ellen Effert, Claus Leifeld, Christian Schölzel, Udo Switalski und Beatrice Wulf von den Mitgliedern gewählt.