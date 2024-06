Europawahl 2024 in Wülfrath Kurz vorher steigt die Nervosität

Anspannung, davon ist am Mittag des Europawahltages nichts zu spüren. Im Gegenteil, eine gute und noch lockere Atmosphäre herrscht im Rathaus zur Halbzeit. Neben den Vorbereitungen für die Auszählung bleibt auch Zeit für den Genuss von einem Stück Kuchen. „Zwischendurch ein bisschen Zucker muss an so einem Tag sein“, sagt Julia Manegold.