Junge Wülfrather nutzten demokratisches Mitspracherecht : Wülfrather planen neuen Jugendrat

Wülfrath Jugendliche haben erste Vorbereitungen getroffen, dies Gremium zu reaktivieren.

Die Auftaktveranstaltung war mehr eine Ideensammlung als ein fertiges Konzept der Jugendlichen. Generell ging es um die Frage, was wollen sie und was wollen sie nicht? Auf vier Pinnwänden wurden alle Vorschläge festgehalten. Darunter Fragen nach so etwas wie einem offiziellen Konzept in Form von Freiräumen bei Beteiligung und welche Forderungen die jungen Menschen an die Verwaltung haben. Lang debattiert wurde auch das offizielle Gremium namens Jugendrat mit seinen Vor- und Nachteilen.