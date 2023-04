Jugendprojekt in Wülfrath Teilnehmer für Podcast gesucht

Und auch dieses Mal kommen moderne Medien und Möglichkeiten zum Einsatz. Eines der Projekte ist der „Kinderrechte-Podcast“. Dafür werden nun Kinder, Teenies und Jugendliche gesucht, die Lust haben, eine Podcast-Reihe rund um die Rechte junger Menschen zu produzieren. Gesucht werden interessierte Mädchen und Jungen, die in die Rolle von Reporter, Moderatoren, Techniker oder Aufnahmeleitungen schlüpfen wollen. Gemeinsam mit der Hörbuchsprecherin Uta Wittekind gründet das Team der Kinder- und Jugendförderung dazu am Dienstag, 25. April, um 17 Uhr im Kinder- und Jugendhaus an der Schulstraße 5 die Podcast-Crew. Weitere Redaktionssitzungen finden an den darauffolgenden drei Dienstagen statt, um alles rund um Redaktion, Moderation und Technik zu lernen.