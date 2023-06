Junge Generation in Wülfrath „Erwachsene denken zuerst an Erwachsene“

Gerade wird in der Politik viel über Jugendliche gesprochen, denn die Vorlage zur angestrebten Trendsportanlage am Hammerstein stand auf der Tagesordnung vieler Ausschüsse, zuletzt auf der vom Rat am Dienstagabend. Die Politiker haben viel diskutiert über Größe, Kosten, Ort, Nachteile für Hunde und auch Erwartungen, die bei den Jugendlichen durch die Beteiligung der Jugendlichen geweckt worden sein könnten (wir berichteten). Doch wie nehmen die Jugendlichen selbst die Diskussion wahr?