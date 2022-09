Großübung mit Beteiligung aus Wülfrath : Autos bergen im Steinbruch

Wülfrath Bei einer gemeinsamen Großübung der Jugendfeuerwehren aus Wülfrath, Remscheid, Solingen und Wuppertal ging es nicht nur ums Brand löschen.

Während in Remscheid die Brandbekämpfung im Vordergrund stand, wurde in Solingen spielerisch für den ausreichenden Ausgleich gesorgt. Das eindrucksvollste Gelände bot ein großer Steinbruch in Wuppertal, wo die Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen sowie der Umgang mit Gefahrstoffen geübt wurde. Das Übungsszenario in Remscheid bei dem metallverarbeitenden Betrieb „Dirostahl“ besuchte NRW-Innenminister Herbert Reul persönlich und verschaffte sich einen Eindruck von der größten Übung seit Jahren.