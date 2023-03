Kinderbetreuung in Wülfrath Jugendamt will persönlichen Austausch mit Tagespflegepersonen suchen

Ein weiterer Kritikpunkt der Tagesmütter ist zudem das Fehlen einer Vertretungskraft, die beispielsweise die Kinder im Krankheitsfall der eigentlichen Tagesmutter vertritt. „Eine Vertretungskraft für die Kindertagespflege konnte trotz mehrmaliger Ausschreibung bisher noch nicht gefunden werden“, so das Jugendamt. Ebenfalls in der Kritik steht, dass die Stelle der Fachberatung für die Kindertagespflege bisher noch nicht wieder besetzt ist. „Hier befinden wir uns mitten im Bewerbungsverfahren. Zudem gab es einen längeren krankheitsbedingten Ausfall“, so die Verwaltung. Bis die Stelle neu besetzt ist, „werden Anfragen und Anliegen von Eltern und Kindertagespflegepersonen im Jugendamt bearbeitet, so wie es die zeitlichen Ressourcen zulassen.“ Das kann eben auch bedeuten, dass Anfragen längere Zeit unbeantwortet bleiben. „Dafür entschuldigen wir uns an dieser Stelle. Es ist leider nur das möglich, was das vorhandene Personal leisten kann“, so die Stadt.