Ratssitzung in Wülfrath : Klimanotstand: Jugend gibt nicht auf

„Früher war der Fisch in der Verpackung, heute ist die Verpackung im Fisch“ - ist auf einem der Plakate zu lesen, mit denen die FFF-Aktivisten für den Klimaschutz unmittelbar vor der Ratssitzung warben. Foto: Thomas Peter

Wülfrath Der Rat bekennt sich zum Thema Klimaschutz. Der geforderte Ausruf zum Notstand wurde mehrheitlich abgelehnt.

Einen offiziellen „Klimanotstand“ per Resolution wird es in Wülfrath vorerst nicht geben. Die Ortsgruppe der „Fridays for Future“-Bewegung (FFF) ist mit ihrem Antrag bei der finalen Abstimmung im Stadtrat am Widerstand von CDU und WG gescheitert. Dennoch gibt es Erfolge für die Klimaschützer: Ein Positionspapier, das seit der letzten Sitzung des Umweltausschusses im Juni von einer Arbeitsgruppe aus allen Ratsfraktionen und weiteren Gruppen erarbeitet worden war, ist einstimmig beschlossen worden. Damit bekennt sich der Rat zum Klimaschutz und räumt entsprechenden Maßnahmen eine hohe Priorität ein.

Die Jugendlichen von FFF hatten nichts unversucht gelassen, um ihr Hauptziel doch noch durchzusetzen. Im Ausschuss für Umwelt und Ordnung am 4. Juni hatten sie den Antrag eingebracht und dann eine vielbeachtete Demo mit mehr als 100 Teilnehmern organisiert. Zur Abschlussdemo, die wegen der Ratssitzung diesmal nicht an einem Freitag, sondern am Montag vor dem Rathaus stattfand, kamen wieder rund hundert Aktivisten, einige sogar aus Leverkusen. Dabei bekamen sie Unterstützung von der „Extinction Rebellion“, die sich 2018 in England formiert hatte. „Wir sind eine noch junge Bewegung, die durch gewaltfreie Aktionen darauf aufmerksam macht, wie dringlich die Lage ist. Die Forderung nach der Ausrufung des Klimanotstands ist auch in unserem Sinne“, erklärt Jungärztin Tanja Wollstein (26).

Info Klimaschutzmaßnahmen in Wülfrath Die Arbeitsgruppe besteht aus allen Ratsfraktionen, der Fridays for Future Ortsgruppe Wülfrath sowie Parents for future, Vertretern des BUND und dem Tier- und Naturschutzverein Wülfrath Gemeinsam wurde eine Liste mit Maßnahmen zum Umweltschutz erarbeitet, darunter mehr Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden oder das Umrüsten auf LED-Beleuchtung, Erstellung einer CO2-Bilanz.

In der Ratssitzung hatte FFF-Sprecher Jan-Niklas Niebisch (17) die Gelegenheit, das Wort an die Politik zu richten. „Heute ist vielleicht ein historischer Tag“, sagte Niebisch angesichts der Chance, erstmals eine solche Entscheidung auf Druck der Jugend durchzusetzen. In deutlichen Worten sagte er, dass die Welt am Ende sei. Um zu überleben, müsse die Menschheit jetzt mehr als 100 Prozent geben, denn laut Artikel 1 (GG) sei die Würde des Menschen unantastbar. „Es waren der Kapitalismus und die Gier nach Macht, die uns an diesen Punkt gebracht haben“, so Niebisch; „Wir werfen Ihnen nicht vor, dass Ihre Generation das verursacht hat, aber wir werfen Ihnen vor, dass Sie weggeschaut haben“. Mit Blick auf die bevorstehende Abstimmung über den Klimanotstand mahnte der Schüler: „Jede Stimme dagegen sehen wir als Stimme gegen unsere Zukunft und gegen das Grundgesetz“.

Obwohl die Jugendlichen Rückhalt von SPD und Grünen bekamen, die ebenfalls pathetische Reden vorbereitet hatten, ließ sich Mehrheit nicht von der Existenzbedrohlichkeit der Lage überzeugen. Klimaschutz ja, so wie er gerade mit dem interfraktionellen Antrag beschlossen worden war; aber bitte sachlich bleiben und keine übertriebene Symbolpolitik, so der Tenor. Bürgermeisterin Claudia Panke sagte deutlich, dass die Stadt schon seit vielen Jahren Klimaschutz betreibe und das nun verstärken werde. Wolfgang Peetz (WG) mahnte, dass Klimaschutz wichtig, aber nicht das einzige Thema sei. Nach der Abstimmung wandte sich Panke erneut an FFF: „Nehmen Sie es nicht als Niederlage. Das alles wäre ohne Sie nie entstanden. Das ist Ihr Sieg“. Die Jugendlichen wollten sich damit nicht abspeisen lassen. Ihre Überzeugung: „Jetzt erst recht!“

