Kultur in Wülfrath Trägerverein will Jugend fürs Niederbergische Museum begeistern

Die Präsentation des Maskottchens Julius bildet „den vorläufigen Höhepunkt der Modernisierungs-Offensive“, denn im vergangenen Jahr war schon der Multimedia-Guide fertiggestellt worden, der wie der Audio Guide, via QR-Code aufrufbar ist. Erklärungen in Bild und Ton helfen auch im Wülfrather Heimatmuseum, die Ausstellung mit Leben zu füllen. Im Mai soll noch ein Audio Guide speziell für Kinder dazukommen. „Es ist immer unser Bestreben gewesen, das Museum in die Wülfrather Community einzubringen. Und dazu gehört auch, die Jüngeren mitzunehmen, damit sie sehen, wie ihre Urgroßeltern gelebt haben“, erklärt Tiso. Denn die Erfahrung habe gezeigt, dass die heutige Jugend von der vor-digitalen Welt nichts mehr wüsste. „Wir hatten eine siebte Klasse aus dem Gymnasium hier“, berichtet Mitarbeiterin Christa Hoffmann. „Begriffe wie ‚Egge‘ und ‚Pflug‘ kannten die gar nicht.“