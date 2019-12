Kirche in Wülfrath : Junge Presbyterin stellt sich erneut zur Wahl

Wülfrath Mit 19 Jahren ist Charlotte Hein die jüngste Presbyterin des Kirchenkreises. Ein Jahr hat sie hinter sich, vier weitere sollen folgen.

Dass sich die jüngste Presbyterin des Kirchenkreises zur Wiederwahl aufstellen lässt, ist wohl ein gutes Zeichen. Seit fast einem Jahr ist die 19-jährige Charlotte Hein im Presbyterium der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Wülfrath tätig, am 1. März 2020 möchte sie ihr Amt um weitere vier Jahre verlängern – obwohl sie gerade eine Menge um die Ohren hat. „Ich habe ein sehr aufregendes Jahr hinter mir. Nach meinem Abitur studiere ich jetzt Englisch und Chemie auf Lehramt in Wuppertal“, erzählt sie. Studium, Kirche, Familie, Hobbys und Freunde unter einen Hut zu bekommen, sei mitunter gar nicht so einfach: „Ich finde gerade heraus, wie sich alles zeitlich vereinen lässt. So lange ich das hinbekomme, halte ich mein Amt für eine gute Sache.“

Ein wichtiges Thema ihrer Generation sind beispielsweise die frühen Sonntagsgottesdienste. „Wir müssen jeden morgen früh in die Schule oder in die Uni und am Samstag stehen Vereinsspiele oder andere Hobbys an. Am Sonntag möchten wir dann auch mal ausschlafen und nicht morgens in die Kirche.“ Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass viele junge Menschen nicht mehr so oft in die Kirche gehen, sei es wichtig, sich an ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie möchte aber nicht alles umwerfen, damit die jungen Leute in die Kirche kommen. Sie möchte für Vielfalt sorgen: „Nur wenn wir verschiedene Perspektiven einbringen, können wir etwas verändern“, sagt sie.