Diskussionveranstaltung in Wülfrath Journalist Volkmar Kah spricht über Pressefreiheit

Antworten auf diese wichtigen und interessanten Fragen gibt es am Donnerstag, 4. Mai, in der Wülfrather Medienwelt. Sie lädt gemeinsam mit der Vhs Mettmann-Wülfrath um 18.30 Uhr ein zu einem Gespräch mit Volkmar Kah, Geschäftsführer des Deutschen Journalisten-Verbandes, Landesverband NRW. Kah stellt sich anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit den Fragen der Redakteurin Tanja Bamme und diskutiert gemeinsam mit ihr und den Gästen über die Situation der Medien im In- und Ausland. Kah ist seit über 30 Jahren Journalist, arbeitete lange in verantwortlichen Positionen bei verschiedenen Tageszeitungsverlagen. Seit sechs Jahren vertritt er als Geschäftsführer des Deutschen Journalisten-Verbandes in NRW die Interessen von Journalisten.