Wettbewerb in Wülfrath Jolina Ficinus liest im Nordkreis am besten

Mit Engagement und Lesefreude übten die Schüler der 6. Klassen auch in diesem Jahr fleißig, um den Vorlesewettbewerb gut vorbereitet anzutreten. Bei wem sitzen die Betonungen am besten? Wer zieht die Zuhörerer am stärksten in den Bann? Eines war klar, nur wer den Protagonisten des Lieblingstextes eine lebendige Stimme verleiht und sicher vorträgt, hat Chancen zu gewinnen. Die Siegerin startet nun in die nächste Runde des Wettbewerbs, den Bezirksentscheid im März/April.