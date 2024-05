Gute Förderung in Wülfrath Sparkassenstiftung unterstützt junges Talent

Zehn bis 15 Stunden verbringt Gleser wöchentlich am Campus, dem Außenstandort der Hochschule Bochum. Ab nächstem Semester werden es mehr als 40 Wochenstunden im Vollzeitstudium sein. Dass die Veranstaltungen zu 100 Prozent in Präsenz stattfinden, weiß er sehr zu schätzen, denn die Jahre vor dem Abitur am Carl Fuhlrott Gymnasium Wuppertal fanden unter Corona-Bedingungen statt. Und er will noch mehr: Nach dem Elektrotechnik-Ingenieur will er noch den Master draufsetzen.