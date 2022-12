Industrie in Wülfrath Jetzt wird Kalkstein unter Tage abgebaut

„Mit dem Versuchsbergwerk starten wir als Lhoist Germany ein für die Lhoist-Gruppe in Europa ehrgeiziges Experiment“, erklärte Geschäftsführer Thomas Perterer. Erstmalig in Nordrhein-Westfalen sollen ansonsten unzugängliche Kalk-Lagerstättenbereiche erschlossen werden. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt. In diesem Zeitraum sollen insgesamt 1,5 Millionen Tonnen Kalkstein unter Tage gewonnen werden. Zum Vergleich: Aus den zwei aktiven Steinbrüchen Rohdenhaus und Silberberg am Standort fördert Lhoist jährlich etwa 7,5 Millionen Tonnen Kalkstein.